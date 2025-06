El Tribunal Electoral y la SCJN ya no funcionan como contrapesos

GENERANDO AUDIO...

Durante una transmisión especial tras las elecciones del domingo, la analista política Alejandra Cullen advirtió sobre el creciente control de Morena en los órganos judiciales del país. En el programa en vivo, transmitido el domingo pasado, junto a José Cárdenas, Cullen compartió preocupaciones sobre casos en comunidades donde se habría manipulado el proceso electoral, con casillas cerradas desde temprano y votos presuntamente prellenados.

Hoy, en su participación semanal, Cullen criticó que algunos “acordeones” distribuidos para orientar el voto estaban mal impresos, lo que causó confusión entre los votantes. Además, dijo que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte ya no funcionan como contrapesos reales del poder. Recalcó que Morena tiene dominio sobre los tres poderes y, por tanto, ya no tiene excusas para no ofrecer resultados.

Control de jueces y magistrados por parte de Morena

La analista subrayó la importancia del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el cual —según explicó— será una pieza estratégica para presionar a jueces y magistrados que no se alineen con la narrativa del régimen. Se “reveló” que el tribunal estará conformado por tres mujeres y dos hombres, todos con vínculos cercanos al oficialismo: Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Celia Maya García, Bernardo Batis Vázquez y H. León Tovar.

Cullen advirtió que este tribunal no puede remover a ministros de la Corte, pero sí a magistrados y jueces. Afirmó que la presión sobre estos últimos podría derivar en una mayor exposición al crimen organizado y a actos de corrupción, especialmente en juzgados penales y civiles. Además, criticó que los jueces no puedan cambiar de distrito, lo que los deja vulnerables a amenazas o sobornos.

En este nuevo panorama, Cullen sugiere que el ciudadano debe ser cauteloso con el poder, pues ya no habría instituciones capaces de protegerlo en casos de abuso de autoridad. Con el Tribunal de Disciplina operando y el proceso de rotación de presidencias en la Corte, se espera que Lenia Batres asuma la presidencia justo antes de la elección intermedia de 2027, lo que podría reforzar el control oficialista en ese periodo clave.