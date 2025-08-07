Pablo Gómez revela detalles de la reforma electoral de la 4T

GENERANDO AUDIO...

Pablo Gómez, futuro arquitecto de la reforma electoral que impulsará la Presidencia de la República, aseguró en entrevista con El País que la iniciativa será muy distinta a la presentada por AMLO en 2022. Esta vez, dijo, Morena ejercerá toda su fuerza política y aunque se escuchen todas las voces, “la última palabra la tendrá el pueblo representado por la 4T”.

El también extitular de la UIF explicó que la propuesta incluirá recorte de recursos a partidos, eliminación de legisladores plurinominales, y fin del fuero e inmunidad procesal. Gómez criticó la falta de propuestas de la oposición y aseguró que esta nueva reforma no será frenada, pues Morena cuenta con los votos necesarios para modificar la Constitución.

Reforma electoral de Morena busca reducir plurinominales y eliminar el fuero

Pablo Gómez declaró que esta vez no se negociará como en 2022, cuando, según él, se pactó con “camarillas”. Ahora, el proyecto será una decisión de Estado desde el poder.

Alejandra Cullen, analiza sobre la posición del Partido Verde y el PT, quienes históricamente han ganado espacios gracias a la representación proporcional, dijo que todo dependerá de cómo se negocie.

Para nuestra analista, aunque habrá foros ciudadanos, la ruta ya está marcada y no se espera una participación real de la oposición.

Críticas y consecuencias: de la UIF al sistema democrático

Alejandra Cullen se recordó que Pablo Gómez renunció a la UIF tras señalamientos por su falta de acción ante investigaciones bancarias. Su regreso como pieza clave en esta reforma refleja el peso político que aún conserva dentro del movimiento.

La analista advierte que este plan representa un cambio profundo al modelo democrático, ya que Morena busca mantener su mayoría sin necesidad de alianzas. Con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente, se abre una nueva etapa para la democracia mexicana, con reformas que marcarán el rumbo del país en los próximos años.

