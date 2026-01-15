Reforma electoral prende alertas por concentración de poder

GENERANDO AUDIO...

La analista política Alejandra Cullen advirtió que la reforma electoral que prepara Morena representa un riesgo para la democracia, al concentrar poder, debilitar al INE y al Tribunal Electoral, y reducir la pluralidad rumbo a las elecciones de 2027.

“Es un mal día y uno para estar pesimistas”, señaló Cullen, al subrayar que la reforma aún no se presenta de forma oficial ni se ha abierto a la discusión pública, pero ya muestra señales preocupantes desde las posturas expresadas por sus impulsores.

Sobre el papel de Pablo Gómez, Cullen afirmó que resulta contradictorio que ahora minimice la autonomía electoral. “Hoy piensa que el INE es solo un órgano administrativo y que las mayorías son para ejercerse”, dijo, al recordar que Morena no obtuvo una mayoría calificada en votos.

La analista alertó que debilitar a los órganos electorales y reducir a la oposición mediante menos plurinominales puede cerrar las vías institucionales. “Si cierras las salidas democráticas, lo que queda son movimientos alternos, incluso violentos”, afirmó.

Cullen concluyó que la reforma “no es necesaria en este momento” y llamó a no perder de vista otras negociaciones de fondo. “La discusión del INE puede ser un señuelo mientras se negocian pluris, fuero y dinero”, advirtió.

