Trump insiste en que los cárteles gobiernan México y que Sheinbaum “es una mujer muy asustada”

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Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra la situación de seguridad en México al asegurar que los cárteles del narcotráfico mantienen el control del país y que el Gobierno mexicano ha perdido capacidad para enfrentarlos.

Durante su participación en el cierre de la cumbre del G7, el mandatario estadounidense afirmó que el tráfico de drogas continúa siendo una de las principales preocupaciones de su administración, particularmente por el flujo de narcóticos que, dijo, ingresa a territorio estadounidense a través de la frontera con México.

“Vienen a través de México, vienen por la frontera sur”, declaró al referirse a las drogas que buscan ingresar a Estados Unidos.

Trump destacó las acciones de su gobierno para combatir el tráfico de estupefacientes y aseguró que las incautaciones y operativos han reducido significativamente el ingreso de drogas tanto por vía marítima como terrestre.

“Hemos hecho un gran trabajo. Las drogas que entran por la frontera han bajado 61%. Las drogas que llegan por agua, por mar, han bajado 97.2%”, sostuvo.

Sin embargo, fue al referirse a México cuando lanzó sus declaraciones más contundentes. “Vienen a través de México, y México ha perdido el control de su país. Los cárteles manejan México y es triste”, afirmó.

El presidente estadounidense aseguró que las organizaciones criminales tienen una influencia determinante en distintas regiones del territorio mexicano.

“Los cárteles dirigen México. Ni siquiera está cerca de ser una discusión”, dijo.

.@POTUS: "We found a great deal of unity here at the G7, and we signed a declaration on illegal immigration—the first time ever for a G7… We signed other agreements to step up and to really coordinate and spend a a lot of time coordinating the stopping of drug trafficking." pic.twitter.com/z6NChL6A6c — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Reconoce a Sheinbaum, pero afirma que tiene miedo

Aunque mantuvo sus críticas hacia la situación de seguridad en México, Trump hizo una referencia directa a la presidenta Claudia Sheinbaum: “La presidenta es una mujer muy buena, pero es una mujer muy asustada”, señaló.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el poder de los grupos criminales ha rebasado a las autoridades mexicanas. “Los cárteles de la droga están controlando totalmente México”, insistió.

No es la primera vez que el presidente estadounidense sostiene que los cárteles ejercen control sobre partes del territorio mexicano. Desde su regreso a la Casa Blanca ha reiterado en diversas ocasiones que estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y ha planteado medidas más agresivas para combatirlas.

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