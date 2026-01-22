Trump, ONU y la ruptura del orden mundial

GENERANDO AUDIO...

La analista Alejandra Cullen aseguró que el regreso de Donald Trump al escenario global no es un hecho aislado, sino la consolidación de la ruptura del viejo orden multinacional, un sistema que, dijo, ya no funcionaba desde antes. Sus declaraciones se dieron durante una conversación sobre geopolítica, alianzas internacionales y el papel de México en el nuevo tablero mundial.

Cullen explicó que, aunque Trump es visto como una figura disruptiva, en realidad sigue una estrategia de negociación constante: llega con exigencias imposibles, lanza amenazas fuertes y luego se repliega. Señaló que ese patrón se ha repetido en temas como aranceles, Groenlandia y acuerdos comerciales, y que no es improvisación, sino una táctica conocida.

Trump, ONU y la ruptura del orden multinacional

Para la especialista, el problema de fondo es que el orden multinacional ya no sirve. Como ejemplo, mencionó el papel de Naciones Unidas frente a la guerra en Ucrania, donde Rusia invadió y continúa en conflicto sin consecuencias reales. Afirmó que la ONU quedó atrapada en una burocracia rígida, sin capacidad real de influir sobre las potencias.

En ese contexto, Trump aparece como un síntoma de un dramático cambio mundial, no como su causa. Cullen sostuvo que ahora los países que quieren defender sus intereses están formando alianzas fuera del foco público, para después presentarse en foros como Davos ya en bloque y con mayor fuerza frente a Estados Unidos.

México, fuera del tablero global

Sobre México, Cullen fue crítica. Dijo que el país está aislado, sin presencia clara ni en Davos ni en la ONU, enfocado en su política interna y en el pasado histórico. Señaló que mientras otras naciones negocian acuerdos estratégicos, México permanece sin una estrategia global coordinada.

Cuestionó el papel de la Cancillería y afirmó que el gabinete luce desarticulado. Advirtió que, en el nuevo orden mundial, “si no estás en la mesa, eres parte del menú”, y alertó que México podría quedar vulnerable ante un Trump que no dará concesiones a un país sin control en seguridad, fronteras y aduanas.

La analista anticipó meses complicados para la relación bilateral y aseguró que el mundo ya está cambiando, con o sin México.

