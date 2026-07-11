México va por más banda ancha, satélites y redes inteligentes

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México está por iniciar una nueva etapa en el desarrollo de las telecomunicaciones, considera Alicia Salgado.

Tras la conclusión del Mundial, el Gobierno pondrá en marcha un proceso de licitaciones de espectro radioeléctrico que busca acelerar el despliegue de banda ancha, fortalecer la digitalización de parques industriales y abrir nuevas oportunidades para redes satelitales.

La intención es impulsar la automatización de procesos mediante infraestructura de telecomunicaciones, fibra óptica y suministro eléctrico.

De acuerdo con Alicia Salgado, “se está pretendiendo el que se logre la automatización plena o la digitalización plena de las operaciones en estos parques industriales”, combinando además soluciones de conectividad con infraestructura energética.

En este análisis, Alicia Salgado explica qué se licitará, por qué terminó la parálisis regulatoria y cómo estas decisiones podrían impactar la conectividad, la economía digital y el acceso a internet en todo el país.

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