Alertan por posibles contingencias ambientales en el Valle de México

La analista Alicia Salgado, en su más reciente colaboración, habló sobre los investigadores del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes alertaron que el Valle de México podría enfrentar entre cinco y once contingencias ambientales durante 2026 debido a altos niveles de ozono, calor extremo y lluvias menores a las de 2025.

Salgado precisó que durante un seminario reciente sobre la temporada de ozono 2026, los expertos señalaron que “uno puede evaluar el costo de no prever acciones y definiciones de política pública para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que podrían mitigar el crecimiento del cono de calor en la zona del Valle de México“.

El congestionamiento vial sigue siendo un factor crítico, dijo Salgado, pero los especialistas resaltan que no es el único problema. La combustión industrial, los tiraderos a cielo abierto y las termo generadoras también contribuyen a la contaminación. Según el seminario, “solamente hay dos termo generadoras que queman basura, recuperan carbón, pero no son capaces tampoco de recolectar y transformar la basura”.

