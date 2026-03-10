Tensión global por petróleo y gas: impacto en México

| 13:41 | Redacción | Uno TV

En la opinión de Alicia Salgado con la reciente escalada de los precios del petróleo a nivel mundial, alcanzando los 120 dólares por barril tras los ataques en Irán, surgen preguntas sobre cómo podría afectar esto a México. Según el análisis del video, los eventos en Medio Oriente han generado “una tensión importante en todo el mundo”, pero no representan un peligro inmediato para nuestro país.

Ni Rusia ni China están participando ni tienen la intención de participar apoyando a Irán en su controversia”, descartando así la posibilidad de un conflicto global que involucre directamente a México. Además, se ha dado un “reacomodo de los flujos de energía a nivel global” que permite a países como India o China encontrar alternativas para mitigar el impacto del conflicto.

En cuanto al efecto local, México cuenta con mecanismos que protegen a los consumidores. “Cuando el precio del crudo sube, el IEPS baja, y cuando baja, el IEPS sube”, explicó el especialista, refiriéndose al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

