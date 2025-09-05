EE.UU. cambió su estrategia contra el narco

GENERANDO AUDIO...

El analista Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor del Tec de Monterrey, señaló que la reciente acción de Estados Unidos contra embarcaciones venezolanas vinculadas al narcotráfico refleja un giro profundo en la forma de enfrentar al crimen organizado. Durante su participación con José Cárdenas, Elizondo comparó la operación con métodos aplicados en escenarios bélicos.

El académico destacó que, mientras antes los cárteles eran perseguidos como delincuentes comunes, ahora el Departamento de Defensa los trata como grupos terroristas. “Lo que se hizo con la lancha […] es un cambio de fondo en la estrategia de Estados Unidos con el crimen organizado”, afirmó, al subrayar que la decisión de atacar sin un juicio de por medio abre un nuevo capítulo en la cooperación internacional en materia de seguridad.

Crimen organizado y tensiones bilaterales

Elizondo recordó que este cambio se da en medio de una relación marcada por la desconfianza. “El gobierno de México en esta simetría permanente nunca hizo nada contra ese capo, el Mayo Zambada, que llevaba 45 o 50 años delinquiendo en México sin que hubiera pisado ni siquiera por 24 horas una cárcel”, apuntó.

A su juicio, la pasividad frente a líderes criminales debilitó la confianza de Estados Unidos en la estrategia mexicana. Explicó que, aunque este equilibrio generaba cierta calma, se trataba de una “paz ficticia” sostenida por el control del crimen organizado.

Riesgo de escalada internacional

Sobre el escenario de tensiones militares en aguas internacionales, Elizondo advirtió que la presencia de barcos y aviones de distintos países siempre representa un riesgo de conflicto. Si bien descartó que Washington busque una guerra abierta, no descartó acciones quirúrgicas similares a las vistas en Medio Oriente.

En este contexto, el especialista concluyó que el reto para México es mostrar capacidad real para desarticular a los grupos criminales y recuperar la confianza de su socio estratégico.