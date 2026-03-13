Reforma electoral es preocupación de Claudia Sheinbaum, no de los mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Durante un análisis sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal, el analista y académico Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, señaló que este tema no representa una prioridad para la mayoría de los mexicanos.

El especialista explicó que, a su juicio, las preocupaciones principales de la ciudadanía están en temas como seguridad, salud y economía, por lo que el debate sobre cambios al sistema electoral responde más a intereses de la clase política que a demandas sociales.

Durante la conversación, Carlos Elizondo Mayer-Serra afirmó que la discusión sobre la reforma electoral surge principalmente desde el poder político y no desde las necesidades de la población. Según explicó, los ciudadanos suelen colocar otros problemas nacionales como más urgentes.

También señaló que dentro de la coalición gobernante hubo resistencias al Plan B electoral, particularmente por parte del PT y el Partido Verde, quienes defendieron sus propios intereses políticos. El académico consideró que esto era previsible, ya que algunas propuestas podían afectar la representación de partidos pequeños.

El analista destacó que una diferencia con el pasado es que el nuevo planteamiento evita repetir la estrategia utilizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se intentó impulsar cambios legales similares a una reforma constitucional que no había sido aprobada.

Además, Elizondo explicó que uno de los puntos positivos que observa es la intención de limitar el gasto del Senado, al considerar que los congresos en México utilizan grandes cantidades de recursos públicos. Sin embargo, cuestionó por qué ese límite no se plantea también para la Cámara de Diputados.

Finalmente, el académico advirtió que algunas propuestas, como ampliar las consultas populares en temas electorales, podrían abrir el debate a otras decisiones públicas, por ejemplo en temas fiscales o económicos. En su opinión, la discusión sobre la reforma también podría servir para desviar la atención de otros problemas nacionales.

