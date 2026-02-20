No hay una necesidad real para modificar las reglas electorales

GENERANDO AUDIO...

La filtración del presunto borrador de la reforma electoral encendió el debate público. Para el doctor Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, no existe una necesidad real para modificar las reglas actuales, que ya permitieron triunfos electorales al partido en el poder.

Al participar como cada semana en Noticias en Claro, el académico afirmó que los cambios planteados no responden a una demanda ciudadana y advirtió que podrían concentrar más poder en el Ejecutivo y debilitar a la oposición y al sistema electoral mexicano.

Carlos Elizondo critica reforma electoral y concentración de poder

“El problema es que esto es una reforma en busca de un problema que no existe”, afirmó Carlos Elizondo.

Explicó que históricamente las reformas electorales se impulsaban para dar legitimidad al sistema cuando había conflictos poselectorales. Sin embargo, sostuvo que las reglas actuales “ya probaron para ellos dos veces que pueden ganar”.

El académico fue claro: “Si tú le preguntas a los mexicanos cuáles son los 10 principales problemas que tiene el país, te aseguro que no está la reforma político-electoral”.

Sobre la intención detrás del proyecto, señaló: “La única explicación es que quieren más control, quieren más poder, quieren dejar su sello y no se dan cuenta las consecuencias”.

También advirtió que imponer nuevas reglas sin consenso podría restar legitimidad a futuros triunfos electorales. “Están poniendo reglas que ellos están imponiendo”, dijo.

Reforma electoral no atiende crimen organizado, señala Elizondo

Para Carlos Elizondo, uno de los temas ausentes en el borrador es el papel del crimen organizado en elecciones.

“No veo en este borrador el tema central que es el crimen organizado en las elecciones. Eso sí es un problema”, subrayó.

Agregó que este fenómeno “sí pone en riesgo al sistema electoral y al sistema político”, y cuestionó que no sea prioridad en la discusión.

Sobre declaraciones de Ricardo Monreal, quien dijo que la reforma “se aprobará” porque es “una orden”, Elizondo respondió: “La separación de poderes como tal ya no existe”.

También advirtió que los cambios podrían afectar a partidos aliados pequeños, al fortalecer al partido mayoritario y reducir márgenes de negociación.

Finalmente, insistió en que sí hay aspectos mejorables en el sistema electoral, pero cuestionó el enfoque actual: “Hay muchas cosas que pueden mejorar… pero de lo que hemos visto, ¿qué mejora?”.

El debate sobre la reforma electoral continuará en el Congreso en los próximos días.

