Sin petróleo mexicano, Cuba “queda ahorcada”

La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse tras nuevas señales de presión por el envío de petróleo mexicano a Cuba, en un escenario marcado por la imprevisibilidad del presidente Donald Trump. Por la mañana hubo mensajes cordiales hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, pero horas después surgieron advertencias relacionadas con sanciones por el tema energético.

En este contexto, Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, analizó el fondo del conflicto y el impacto real que tendría para Cuba una eventual suspensión del suministro mexicano, así como los dilemas políticos que enfrenta el Gobierno de México.

Carlos Elizondo analiza el petróleo mexicano y la presión de Trump

Carlos Elizondo fue claro al explicar la dependencia energética de la isla. “Si ahorita el principal y por mucho casi el único surtidor de petróleo es México”, afirmó, al recordar que Venezuela dejó de hacerlo, Rusia fue bloqueada por Estados Unidos y otros países como Argelia ya no mantienen envíos constantes.

El académico advirtió sobre las consecuencias inmediatas: “Sin el petróleo mexicano a Cuba no le queda mucho tiempo de petróleo… va a quedar ahorcada”, subrayó, al señalar que el suministro energético es clave para la supervivencia económica del régimen cubano.

Sobre la llamada entre Trump y la presidenta Sheinbaum, Elizondo dijo que el episodio genera inquietud. “Sería muy preocupante que horas después me amanezca con la noticia de que ahora exportar petróleo a Cuba va a tener sanciones”, apuntó, y añadió que sería “rarísimo que no hubieran hablado de ello” durante una conversación de casi 40 minutos entre jefes de Estado.

Nuestro analista también cuestionó el discurso oficial de la presidenta al seer cuestionada sobre el tema del envío de petróleo a cuba y su respuesta de que se trata de solidaridad humanitaria. “No es solidaridad humanitaria, son sus aliados políticos”, afirmó Carlos Elizondo, al criticar que sectores de la izquierda sigan respaldando al régimen cubano pese a la crisis que vive su población. “Es un fracaso monumental la revolución cubana”, sentenció.

Finalmente, Elizondo Mayer-Sierra planteó el dilema central para el Gobierno mexicano: “¿Acepto los aranceles y el costo económico para los mexicanos o dejo de regalarle dinero a Cuba?”. Su conclusión fue directa: “Sospecho que ya decidieron dejarle de mandar petróleo a Cuba”, una decisión que, dijo, busca evitar una confrontación con Estados Unidos de alto costo para México.

Ryan Wedding, tren interoceánico y contradicciones oficiales

Carlos Elizondo también se refirió al caso de Ryan Wedding, exatleta canadiense vinculado al narcotráfico, donde, dijo, han surgido contradicciones en el discurso oficial. Recordó que autoridades mexicanas señalaron que Wedding se entregó en la embajada de Estados Unidos, lo cual fue presentado como un gesto de cooperación bilateral.

Sin embargo, el académico subrayó que “la foto estaba mentirosa, truqueada”, ya que la embajada estadounidense ya no se encuentra en ese inmueble. Para Elizondo, este episodio se suma a una serie de versiones poco claras que debilitan la narrativa oficial y colocan a la presidenta en una posición incómoda frente a Washington.

Otro punto crítico fue el del tren interoceánico, donde Elizondo cuestionó la forma en que se explicó el accidente y sus causas. “Determinan que el piloto iba muy rápido, pero no tenía velocímetro”, señaló, al enumerar fallas como la ausencia de radios y protocolos básicos de seguridad.

El analista lamentó que, una vez más, la responsabilidad recaiga en los operadores y no en quienes diseñaron el proyecto. “Como siempre, se culpa al maquinista”, dijo, pese a que trabajaba sin licencia y sin condiciones adecuadas. Para Elizondo, estos casos reflejan contradicciones constantes entre el discurso oficial y los hechos, en un gobierno donde, aseguró, la presidenta “está sola en la primera línea”.

