Mensaje de Sheinbaum tuvo un destinatario claro en EE. UU.

Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, analizó el mensaje de la presidenta de la República por el aniversario de la Constitución, pronunciado en el Teatro de la República, en Querétaro, y advirtió que el país vive, en los hechos, una nueva Constitución con cambios de fondo en el equilibrio de poder.

Durante su participación en el espacio de análisis de Noticias en Claro, Carlos Elizondo explicó que el discurso presidencial dejó claro un nuevo acuerdo constitucional, marcado por reformas que modificaron partes centrales del sistema político y jurídico del país.

El académico señaló que este nuevo marco constitucional se construyó a partir de reformas que la presidenta vinculó con el fin de lo que llamó la “larga noche neoliberal”, y que hoy derivan en una concentración de poder inédita en México.

Carlos Elizondo afirmó que uno de los puntos más relevantes es la elección de ministros y del Poder Judicial, un proceso que, dijo, se realizó bajo condiciones específicas que han transformado el diseño institucional del país.

También consideró significativo que, en el mismo contexto, se hablara de una reforma electoral, donde se adelantó que no se eliminarán los diputados de representación proporcional, tema confirmado por el propio Ricardo Monreal.

Sobre la frase “México no se dobla”, Carlos Elizondo coincidió en que el mensaje tuvo un destinatario claro en Estados Unidos, particularmente ante las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump sobre temas históricos y territoriales.

No obstante, advirtió que, en la práctica, el gobierno mexicano ha cedido ante presiones de Washington, como el envío de criminales sin seguir procesos formales de extradición, lo que consideró inusual.

Finalmente, Elizondo sostuvo que el discurso presidencial tiene un doble objetivo, pero que su principal audiencia es la política interna, en especial la base más dura de Morena, donde el nacionalismo sigue siendo un elemento clave de cohesión.

