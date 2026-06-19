El Estado debe enfocarse en atender el problema de fondo: la desaparición de más de 120 mil personas

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El analista político Carlos Elizondo Mayer-Serra criticó que el debate sobre los colectivos de madres y padres buscadores se centre en quién financia sus actividades, en lugar de atender el problema de fondo: la desaparición de más de 120 mil personas en México.

Durante su participación, señaló que es una “desgracia” que las familias de personas desaparecidas tengan que explicar el origen de sus recursos cuando el verdadero tema es la falta de atención y apoyo por parte del Estado para localizar a sus seres queridos.

Elizondo Mayer-Serra sostuvo que el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer la búsqueda de desaparecidos, mejorar los servicios forenses y evitar que continúe el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. También afirmó que la desaparición de personas sigue siendo una de las mayores tragedias del país, pese a la reducción de homicidios registrada en los últimos años.

Además, consideró lamentable que las autoridades dediquen tiempo a investigar a quienes protestan por la desaparición de sus familiares, en lugar de garantizar justicia y resultados. En ese sentido, subrayó que la responsabilidad del Estado es proteger a la población, investigar los casos y evitar que más personas desaparezcan.

Finalmente, afirmó que el Estado mexicano debe enfocarse en apoyar a las víctimas y sus familias, pues lo que realmente importa es encontrar a las personas desaparecidas y evitar que esta problemática continúe creciendo.

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