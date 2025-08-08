Frase de Córdova no era lo mejor para hablar de racismo en libros de texto

GENERANDO AUDIO...

La inclusión en los libros de texto de sexto año de una polémica frase sobre líderes indígenas pronunciada en 2015 por Lorenzo Córdova, entonces presidente del INE, no solo es un error, sino un “golpe bajo” y un acto de “dogmatismo”.

En su participación en Noticias en Claro, Carlos Elizondo Mayer-Serra recordó que la frase, dicha durante una conversación de Córdova, fue grabada de manera ilegal y que Córdova se disculpó públicamente tiempo después.

Agregó que, a su juicio, el motivo real de que la actual administración lo exhiba en materiales escolares no es la frase en sí, sino que encabezó un Instituto Nacional Electoral (INE) autónomo que puso límites al poder y no favoreció a Morena en procesos electorales clave.

Asimismo, Elizondo cuestionó la proporcionalidad del hecho, señalando que la frase aparece junto a acontecimientos de gran gravedad como el genocidio de Ruanda. “No es el mejor instrumento para educar sobre racismo; se podía abordar el tema de otras formas”, afirmó.

También criticó que el caso se utilice como parte de una estrategia política para desacreditar a la Suprema Corte saliente y allanar el camino a la nueva integración del tribunal, cuya legitimidad, afirmó, ya enfrenta cuestionamientos.

“Esto es simplemente usar una declaración horrenda para atacar a un adversario político”, concluyó, pues subrayó que, si bien el racismo es un tema que debe ser abordado, didácticamente había muchas formas de abordarlo de una mejor manera y sin politizar los libros de texto.