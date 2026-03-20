Futbol sin fronteras: niños migrantes crean su propio torneo en CDMX rumbo al Mundial

GENERANDO AUDIO...

Niños migrantes crean su propio torneo de futbol. Foto: Reuters

A menos de 90 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA, en la que México será coanfitrión, el balón comenzó a rodar en los pies de niños migrantes, quienes están jugando su propio torneo de futbol en la capital mexicana. Mientras la pelota busca llegar al gol, miles sopesan si continuar su viaje hacia el norte, regresar a casa o establecerse en suelo azteca.

En canchas improvisadas, cientos de menores migrantes y refugiados que viven en albergues en la Ciudad de México han estado entrenando para un torneo que se celebrará a finales de abril.

Enfundados en camisetas azules, proporcionadas por la Unión Europea, decenas de migrantes forman parte del proyecto “Objetivos para la Inclusión”, cuyo objetivo es utilizar el futbol para promover la integración, la protección y la coexistencia pacífica entre los menores que abandonaron su país.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

“El deporte no tiene fronteras”: migrante venezolano en México

De cara al Mundial, Joel Orta, migrante venezolano de 26 años, afirma que el deporte no conoce fronteras ni división territorial. Su hijo Matías forma parte de la iniciativa que trata, también, de dar espacios para que los menores puedan desarrollarse, ya que, muchas veces, los albergues carecen de espacios de juego y confinan a los niños a sus habitaciones.

“El deporte no tiene fronteras. La pelota está aquí o allá”, dijo Joel Orta, quien vive en un albergue en Tepito, en la Ciudad de México

Orta dejó Venezuela, su país natal, por la crisis que vive la nación comandada, hasta hace unos meses, por Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero, los cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México han disminuido drásticamente.

Sin embargo, las organizaciones humanitarias afirman que los desafíos para los migrantes no han cesado y que alrededor de 300 mil permanecen varados en el país latinoamericano, algunos sin los medios para regresar a sus hogares o incapaces de hacerlo debido a las amenazas contra sus vidas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.