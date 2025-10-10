Intentan “esconder” huachicol fiscal para proteger honor de la 4T

GENERANDO AUDIO...

Aunque en un inicio la Procuraduría Fiscal aseguró que el escándalo el huachicol fiscal, que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), ascendía a 600 mil millones de pesos, el Gobierno federal ha estado dando a conocer montos mucho menores, recordó Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Para Noticias en Claro el analista aseguró que la administración federal está realizando una “operación cicatriz” para evitar que la cifra real del fraude se mantenga en el imaginario colectivo y para proteger la narrativa de un gobierno honesto.

La cifra oculta: de 600 mil mdp al dato mínimo

Elizondo Mayer-Serra recordó que la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, inicialmente mencionó que el fraude ascendía a 600 mil mdp, cifra que fue publicada en primera plana por medios nacionales. Sin embargo, las autoridades han estado dando a conocer montos mucho menores.

“Están haciendo un gran esfuerzo de operación cicatriz… para tratar de que este número en la memoria colectiva no quede como el más elevado de la historia que conozcamos de un fraude a la nación”, señaló el doctor.

Según el análisis de Elizondo, el monto actual de 16 mil millones de pesos que se menciona corresponde únicamente a lo que se ha querellado, es decir, una parte muy pequeña del universo total del fraude.

El costo real del huachicol, según expertos

Sin embargo, el también profesor citó un estudio riguroso de Francisco Barnés de Castro, exsubsecretario de Energía, para dimensionar el costo real del robo de combustible en México.

Apuntó que Barnés midió el huachicol fiscal comparando las exportaciones de combustibles de Estados Unidos y lo que México reconoce como importado:

Pérdida por robo de combustible y crudo (huachicol tradicional): Pemex perdió 17 mil 300 millones de dólares el sexenio pasado.

Pemex perdió el sexenio pasado. Pérdida por huachicol fiscal (y mercado ilegal): La pérdida para Hacienda por el mercado ilegal de gasolina y diésel fue de 14 mil 950 millones de dólares en el sexenio pasado, frente a los 3 mil 600 millones de dólares del sexenio anterior.

De igual forma, Elizondo afirmó que el cuento de que se acabó el huachicol tradicional “es eso, un cuento”, concluyendo que los datos demuestran “exactamente lo contrario” a lo que el gobierno ha construido en su discurso: que el huachicol ha desaparecido y que el fiscal está controlado.