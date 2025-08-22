La Elección Judicial se trató de “un proceso controlado desde arriba”

GENERANDO AUDIO...

Considerando que las elecciones del Poder Judicial fueron un “trámite controlado desde arriba”, estas carecen de legitimidad democrática y ponen en entredicho la independencia de jueces y magistrados, aseguró Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Durante su participación en Noticias en Claro, el analista comparó lo ocurrido el 1 de junio con un escenario donde “ahí está el cadáver, ahí está la bala, ahí está la pistola, pero no encontraron al que disparó”.

Con ello, enfatizó que, aunque hubo pruebas de prácticas indebidas, como la utilización de “acordeones” para orientar el voto, no se responsabilizó a los operadores políticos detrás de la movilización.

Asimismo, apuntó que la elección estuvo marcada por la distribución de listas con nombres de candidatos preferidos, lo que derivó en resultados predecibles: “los que estaban en el acordeón ganaron, los que no estaban, perdieron”.

Como ejemplo, destacó que figuras conocidas como las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres obtuvieron prácticamente los mismos votos que candidatos poco reconocidos, pero incluidos en dichas listas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El académico también expresó preocupación por la naturaleza misma de someter a elección popular a jueces y magistrados, a la vez que recordó que en la mayoría de los países desarrollados, los sistemas judiciales se basan en el mérito y en carreras profesionales que aseguran independencia, no en la popularidad ni en campañas políticas.

“El principio del juez no es quedar bien con el electorado, sino cumplir la ley, aunque sea impopular”, subrayó.

Finalmente, advirtió que en la práctica se verán las consecuencias de este proceso cuando magistrados tomen decisiones “rarísimas” que no respondan a criterios jurídicos sólidos, sino a intereses externos. Si bien reconoció la necesidad de renovar y fortalecer al Poder Judicial, lamentó que el mecanismo utilizado abre dudas sobre la imparcialidad futura de quienes ahora ocuparán cargos clave.