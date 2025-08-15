México ha permitido relación asimétrica de poder con Trump

GENERANDO AUDIO...

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene una relación con México marcada por una gran asimetría de poder, así como una actitud abiertamente ofensiva.

“Trump trata así a México, Canadá o Ucrania: con quien se deje. Y el problema es que nuestro país está jugando a la defensiva”, señaló el analista Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Para Noticias en Claro, apuntó que la reciente entrega de delincuentes de alto perfil a Estados Unidos, realizada sin el procedimiento formal de extradición, evidencia que México estuvo dispuesto a violar sus propios procesos jurídicos para complacer a Trump.

“Esto le muestra que puede obtener lo que quiere, incluso fuera de los cauces legales”

Carlos Elizondo Mayer-Serra / analista

Agregó que Washington busca obtener información clave de estos detenidos para mapear las conexiones del crimen organizado con el poder político, a cambio de beneficios judiciales. Aunque descartó un escenario inmediato de incursiones armadas estadounidenses en México, no lo consideró imposible si Trump percibe que el gobierno mexicano no cumple con sus demandas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Asimismo, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya construido una estrategia proactiva en la relación bilateral y mantenga un perfil bajo frente a Trump, a diferencia de otros líderes que ya lo han visitado, advirtiendo que “ella está en una situación muy incómoda, porque las exigencias de Estados Unidos tarde o temprano chocarán con miembros de su propia coalición”.

De igual forma, Elizondo subrayó que el verdadero déficit de soberanía de México no está en la relación con Washington, sino en la incapacidad del Estado para controlar territorios dominados por el crimen organizado.

No obstante, destacó como un punto positivo que el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tenga la intención de enfrentar directamente a las organizaciones criminales, alejándose de la política de “abrazos” de la administración anterior.