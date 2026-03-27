Morena quería hegemonía mientras PT actuó por supervivencia política

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El rechazo a cambios clave del llamado Plan B electoral evidenció fracturas dentro de la mayoría legislativa, luego de que el PT bloqueara la reforma relacionada con la revocación de mandato para 2027. La medida, impulsada desde el Ejecutivo, no logró avanzar pese al control político que se presume en el Congreso.

Este escenario abrió el debate sobre el llamado “fuego amigo”, ya que no fue la oposición quien frenó la iniciativa, sino un aliado directo. La falta de consenso dejó el proyecto incompleto y generó cuestionamientos sobre la cohesión dentro del bloque oficialista.

Carlos Elizondo analiza derrota del Plan B electoral

El analista político Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor del Tec de Monterrey, aseguró que la presidenta perdió con el rechazo legislativo. Señaló que enviar una reforma y que sea rechazada, y luego modificada sin éxito, refleja una derrota política clara.

Explicó que uno de los puntos centrales era permitir que el Ejecutivo apareciera en la boleta durante la elección intermedia mediante la revocación de mandato, algo que calificó como inédito en México. Según Elizondo, esto habría permitido hacer campaña, lo cual rompe con el diseño del sistema electoral.

El especialista también destacó que el PT actuó por supervivencia política, ya que enfrenta un nivel de intención de voto cercano al límite para conservar su registro. Esto influyó en su decisión de bloquear la reforma, aun siendo parte de la coalición gobernante.

Finalmente, Elizondo subrayó que, aunque el gobierno ha logrado múltiples cambios constitucionales, en este caso falló la construcción de acuerdos. La falta de consenso, dijo, impidió concretar una reforma que históricamente requería respaldo amplio.

La discusión sobre el sistema electoral y las alianzas políticas continuará en el Congreso, donde aún se necesitan acuerdos para futuras reformas.

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