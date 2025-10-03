Nueva ley de amparo limita derechos

GENERANDO AUDIO...

Carlos Elizondo Mayer-Serra criticó duramente las modificaciones a la ley de amparo, señalando que las reformas limitan derechos y representan un retroceso en materia de justicia.

Durante su participación televisiva, Elizondo subrayó que la polémica por la irretroactividad es apenas la punta del iceberg. “Es un horror, pero es un distractor. Aquí estamos hablando de algo que ya no va a pasar, cuando tendríamos que estar hablando de lo que sí va a pasar”, afirmó.

Críticas al procedimiento apresurado

El académico cuestionó la manera en que el Congreso aprobó la reforma con premura: “¿Por qué tanta prisa? Pues porque todo lo quieren rápido para poder empezar a cobrar impuestos, para poder empezar a amenazar a quienes les estorban, porque esto es una pérdida de derecho para los mexicanos”.

Recordó que desde hace dos décadas ha señalado problemas en el uso del amparo, pero advirtió que las modificaciones actuales van mucho más allá: “Había que mejorar el amparo, por supuesto, pero de ahí a lo que están haciendo, donde hoy te pueden fincar un crédito fiscal… estás limitadísimo y no vas a tener los espacios de defensa que antes tenías”.

Menos derechos para los ciudadanos

Uno de los puntos más graves, explicó, es la afectación al principio de suspensión, mecanismo que protegía al ciudadano mientras un juez resolvía el caso. “Ese es el mejor ejemplo: tú me congelas mis cuentas y ya no opera la suspensión en esta materia. A lo mejor después de dos o tres años de juicio resulta que no tenías ninguna culpa, pero ya quebraste la empresa o sufriste daños irreversibles”, advirtió.

Además, criticó la eliminación de sanciones a funcionarios que desacaten sentencias de amparo: “Ya no hay una sanción penal por violentar un juicio de amparo. Nuestros derechos están restringiendo. Si hubiera pasado la cláusula de la irretroactividad hubiera sido peor, pero con lo que hicieron vamos a amanecer con un espacio de derechos más limitado”.

“Regresamos al autoritarismo”

Para Elizondo, el impacto es claro: “Hoy un individuo que le expropian su casa por una supuesta obra de interés público tiene muchas menos protecciones que antes. Hoy alguien acusado de delitos con prisión preventiva oficiosa será más difícil que se proteja en sus derechos. Es una verdadera tragedia”.

El académico concluyó con una dura advertencia: “Hoy queda en evidencia que nos están gobernando los hijos y los nietos del 68, que en su momento gritaron no al autoritarismo. Hoy, cuando esos gritos se convierten en los gritos del poder, estamos regresando nuevamente al autoritarismo”.