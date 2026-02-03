Adán Augusto deja el Senado: ¿movimiento estratégico?

GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación parlamentaria de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Senado, aunque mantiene su escaño y el fuero constitucional, pues, anunció que ahora trabajará “en territorio”, donde se definió como “un soldado de la 4T”.

Javier Solórzano opina sobre el trasfondo político de esta decisión, las acusaciones no investigadas que lo rodean, la falta de denuncias formales y el impacto que este movimiento podría tener dentro de Morena y en la relación con la presidenta. Un análisis sobre poder, omisiones institucionales y reacomodos internos.

