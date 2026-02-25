Caída del “Mencho” abre escenario de incertidumbre en el CJNG

El abatimiento del “Mencho“, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, marca un antes y un después en la estrategia de seguridad en México. ¿Se debilita realmente el CJNG o comienza una nueva etapa de violencia e incertidumbre?

En este análisis, Javier Solórzano aborda las implicaciones políticas, la colaboración con Estados Unidos y el riesgo de fracturas internas dentro del cártel.

Explica por qué este hecho fortalece a la presidenta, cambia la narrativa de seguridad y podría detonar una disputa por el poder dentro de una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo.

