Marx Arriaga: tres días en su oficina y una crisis educativa de fondo

En su colaboración en UnoTV, Javier Solórzano recordó que el exdirector de materiales educativos, Marx Arriaga, fue destituido, pero ha permanecido días en su oficina al asegurar que no había recibido la orden formal de despido.

En medio del escándalo se reveló que le ofrecieron la embajada de Costa Rica, nación con histórica relación y estabilidad en Centroamérica, propuesta que rechazó.

Más allá de la polémica, advirtió que el tema de fondo es la educación. La presidenta afirmó que los libros de texto no cambiarán, salvo para incluir más contenidos sobre mujeres, pese a críticas por ideologización y errores no corregidos.

Con una matrícula a la baja, el periodista subrayó que los estudiantes pueden ser los más afectados.

