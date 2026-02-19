Libros reavivan dudas: ¿el Gobierno debe investigar entorno de AMLO?

GENERANDO AUDIO...

A partir de presuntos casos de corrupción y omisiones, Javier Solórzano se planteó la interrogante de si el gobierno federal debería investigar de oficio a funcionarios cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El comentario surge tras la publicación de libros de los periodistas Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez, en los que se exponen presuntas actividades de personajes de alto nivel vinculados al círculo cercano del exmandatario.

“Hay un conjunto de informaciones que incluso se validan… donde funcionarios de alto nivel quedan en evidencia respecto a actividades que desarrollaron”, señala Solórzano.

Además, recuerda el caso del empresario Carlos Ahumada, así como episodios relacionados con financiamiento y los llamados “sobres” difundidos en administraciones pasadas.

