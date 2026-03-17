Cuba, embargo y Trump: escenario crítico

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En este análisis, Javier Solórzano aborda la compleja situación de Cuba, su relación histórica con México y el impacto del embargo de Estados Unidos (EE.UU.).

El colaborador explica cómo la isla ha sido un referente político por décadas, pero también cómo enfrenta un deterioro profundo en su economía y calidad de vida. Además, advierte sobre el papel de Donald Trump, quien podría intensificar la presión internacional, y cuestiona el papel de México frente al gobierno cubano.

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