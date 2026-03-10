Trump vuelve a arremeter contra México por narcotráfico

GENERANDO AUDIO...

Las declaraciones de Donald Trump vuelven a tensar la relación entre Estados Unidos y México. En este análisis de Javier Solórzano se cuestiona el tono utilizado por el exmandatario estadounidense al referirse al país y a la presidenta mexicana, así como el trasfondo del problema del narcotráfico y la expansión de los cárteles mexicanos en América Latina.

El video explora cómo la narrativa de Trump coloca a México como el epicentro de la delincuencia organizada, pero también abre el debate sobre la responsabilidad compartida: mientras México enfrenta la violencia y las muertes derivadas del combate al narco, Estados Unidos mantiene una fuerte demanda de drogas. Además, se analizan elementos polémicos como la operación contra el “Mencho”, las dudas sobre su muerte, la desconfianza dentro de las instituciones de seguridad y las preguntas sobre posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado.

