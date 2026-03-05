Entre mayoría calificada y plan B: el futuro de la reforma electoral

GENERANDO AUDIO...

El analista Javier Solórzano afirmó que la discusión de la reforma electoral entra ahora en su etapa más compleja, tras su presentación formal y el inicio del debate legislativo en el Congreso de la Unión.

Durante su comentario, señaló que el futuro de la iniciativa dependerá de la capacidad del Gobierno para reunir una mayoría calificada, requisito indispensable para aprobar cambios constitucionales.

Ante la posibilidad de no conseguir la mayoría constitucional, el analista señaló que la presidenta ya mencionó la posibilidad de un “plan B”, que consistiría en impulsar cambios mediante leyes secundarias y reglamentos que sólo requieren mayoría simple.

