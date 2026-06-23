El futbol: un refugio ante la crisis diaria en México

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Las celebraciones que acompañan a los triunfos futbolísticos reflejan mucho más que un resultado deportivo. En su análisis de opinión, el periodista Javier Solórzano, sostiene que el futbol se ha convertido en una expresión colectiva capaz de unir a la sociedad y ofrecer un respiro ante las dificultades que enfrenta cotidianamente.

A propósito de las manifestaciones de alegría observadas en distintos países durante competencias internacionales, el comentarista destaca que la pasión por este deporte trasciende fronteras y genera sentimientos de pertenencia entre millones de personas.

La fiesta del futbol pertenece a los aficionados

Según el periodista, el entusiasmo que generan las victorias deportivas no puede ser atribuido a ninguna autoridad política ni utilizado como un logro gubernamental.

“No es una fiesta que ningún gobierno se pueda trepar en ella”, afirma durante su reflexión, al señalar que las celebraciones nacen de manera espontánea entre los aficionados.

Asimismo, destaca que el futbol crea espacios de convivencia en los que personas con diferentes orígenes comparten una misma emoción. “Forman parte de una colectividad a la cual nos identifica el sentido de lo que es México”, sostiene.

Un respiro frente a los problemas cotidianos

En su opinión, el contexto social ayuda a explicar la intensidad con la que se viven estas celebraciones. El periodista menciona problemáticas como la inseguridad, las dificultades económicas y la polarización que forman parte de la realidad diaria en distintas ciudades del país.

También hace referencia a los desafíos que enfrentan sectores como el comercio, particularmente en el Centro Histórico de la CDMX, donde diversas actividades se han visto afectadas por movilizaciones y conflictos recientes.

Bajo esta perspectiva, considera que el futbol representa una pausa emocional para miles de personas. “El futbol se convierte también en una pausa”, afirma Solórzano.

Celebrar con responsabilidad

Aunque reconoce el valor social de estas expresiones colectivas, el periodista también llama a mantener el orden durante los festejos y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los propios ciudadanos.

“La fiesta es de nosotros, no de otros”, concluye, al invitar a que las celebraciones deportivas se desarrollen con responsabilidad y respeto.

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