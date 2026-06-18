México busca una victoria clave en el futbol ante Corea del Sur

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La Selección Mexicana afronta un partido determinante ante Corea del Sur en un encuentro que podría marcar el rumbo del equipo en la competencia, opina Javier Solórzano. Más allá de los pronósticos, el duelo se presenta como un choque entre dos selecciones de nivel similar, donde los detalles y la fortaleza mental podrían inclinar la balanza.

En su videocolumna, Solórzano afirma que el futbol ha experimentado una transformación profunda en las últimas décadas. Lo que antes era un deporte accesible para las mayorías se ha convertido en una industria global impulsada por la comercialización, el marketing y las grandes inversiones.

Al mismo tiempo, dice, la evolución también se refleja dentro de la cancha. El juego actual es más intenso, físico y exigente que en generaciones anteriores. Los espacios son menores, la presión es constante y la preparación de los futbolistas alcanza niveles cada vez más altos.

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