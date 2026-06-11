Mundial 2026 inicia en medio de protestas y expectativas por México

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La cuenta regresiva terminó y el Mundial 2026 comenzó oficialmente con el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica. Sin embargo, el inicio de la Copa del Mundo llega acompañado de un entorno social y político complejo, marcado por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversos focos de tensión en la Ciudad de México.

Javier Solórzano destaca que existen elementos futbolísticos para pensar en un resultado favorable para el conjunto mexicano. “Yo sí creo que México le puede ganar a Sudáfrica”, señala.

Más allá del aspecto deportivo, su análisis enfatiza el conflicto entre el gobierno federal y la CNTE, una situación que, según expone, pudo haberse atendido antes de la llegada del torneo.

“Los de la coordinadora estaban en la mira y los de la coordinadora debieron haber sido desde antes todo esto arreglado”, afirma.

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