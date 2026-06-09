PRI reafirma dominio en Coahuila

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La reciente elección para renovar el Congreso de Coahuila dejó un resultado contundente: Morena perdió los 16 distritos de mayoría relativa que estuvieron en disputa ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI), un escenario que, de acuerdo con el periodista Javier Solórzano, debe interpretarse dentro de las particularidades políticas de la entidad y no como una señal automática del panorama nacional.

Además, Solórzano recuerda que la elección tuvo como único objetivo la renovación del Congreso local, con la designación de 16 diputados por voto directo y nueve legisladores por representación proporcional.

Sin embargo, el periodista sí destaca que los resultados fueron amplios a favor del PRI y señala que incluso en los distritos más competidos, la diferencia osciló entre ocho y nueve puntos porcentuales, lo que califica como un triunfo contundente.

Coahuila, un estado con identidad política propia

Según Solórzano, uno de los factores centrales para entender el resultado es que Coahuila posee características políticas distintas al resto del país y mantiene una tradición histórica vinculada al PRI.

“Coahuila se pinta aparte. Coahuila es un estado que es históricamente priista”, comenta.

El analista considera que, aunque pudieron presentarse irregularidades durante la jornada electoral, éstas no serían suficientes para modificar el resultado final.

También hace referencia a las inconformidades expresadas por Morena tras la elección, señalando que el partido ha cuestionado mecanismos electorales que anteriormente también fueron utilizados en otros procesos políticos.

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