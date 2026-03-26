El Plan B electoral termina en un “juego de vencidas” político

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La discusión del Plan B de la reforma electoral terminó en lo que Javier Solórzano describe como un “juego de vencidas” político, donde ninguna de las partes obtuvo una victoria total, aunque el gobierno logró la aprobación en lo general de la reforma.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes, el referéndum planteado originalmente, no fue aprobado, lo que representa un revés político para el gobierno federal.

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