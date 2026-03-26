Infartos en mujeres ocurren más temprano, alerta UNAM; dolor de espalda entre las señales de riesgo

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El dolor de hombro es un síntoma de infarto.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó que las mujeres tiene un mayor riesgo de presentar un infarto o desarrollar enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas, además de que estos padecimientos continúan siendo subvalorados, subdiagnosticados y subtratados en este sector de la población.

La cardióloga Gabriela Borrayo Sánchez de la UNAM señaló que es necesario visibilizar las barreras que enfrentan las mujeres para atender su salud cardiovascular, ya que incluso cuando reciben tratamiento, los riesgos siguen siendo elevados.

La investigadora expuso que, antes de la implementación del protocolo Código Infarto, siete de cada diez mujeres no recibían atención médica oportuna, debido a la presencia de síntomas atípicos y a que suelen retrasar la búsqueda de ayuda hasta seis horas más que los hombres.

“Eso es preocupante porque en las mujeres se presenta más temprano el infarto” Gabriela Borrayo Sánchez, cardióloga de la UNAM

Riesgo cardiovascular en mujeres, mayor y más temprano

Un estudio realizado en México con más de 62 mil pacientes reveló que las mujeres tienen mayor probabilidad de presentar un infarto en comparación con los hombres.

De acuerdo con los datos presentados, los factores de riesgo cardiovascular son más frecuentes en mujeres, ya que registran:

52.7 % más de diabetes

69.3 % más casos de hipertensión

35.1 % más de dislipidemias

“Si bien los hombres se enferman más del corazón, cuando llegan al diagnóstico el pronóstico es diferente, porque en ellas se tienen hasta cuatro años para que se presente un infarto, mientras que en los hombres el plazo es de hasta diez años, indicó Borrayo Sánchez.

Actualmente, las mujeres presentan 29 % más probabilidades de reinfarto, 28 % mayor riesgo de angina de pecho, 40 % más de insuficiencia cardíaca y 18 % de insuficiencia renal, en comparación con los hombres.

Señales de alerta de infarto en mujeres

La Asociación Americana del Corazón destacó que muchas mujeres creen que los síntomas de un infarto son inconfundibles. Sin embargo, estas señales pueden no ser evidentes y resultar confusas.

Sensación incómoda de presión, opresión o dolor en el centro del pecho . Puede durar más de unos minutos o desaparecer y reaparecer.

. Puede durar más de unos minutos o desaparecer y reaparecer. Dolor o molestia en: Brazos (uno o ambos) Atrás Cuello Mandíbula Estómago

Dificultad para respirar con o sin molestias en el pecho.

con o sin molestias en el pecho. Otros signos pueden ser Sudar frío Náuseas Mareo



Al igual que en los hombres, el síntoma más común de un ataque cardíaco en las mujeres es el dolor o la molestia en el pecho.

“Algunas mujeres que sufren un ataque cardíaco describen una presión en la parte superior de la espalda que se siente como un apretón o como si les ataran una cuerda”. Asociación Americana del Corazón

Esta asociación destacó que las mujeres pueden presentar otros síntomas que generalmente se asocian menos con un ataque cardíaco, como:

Ansiedad

Dificultad para respirar

Malestar estomacal

Dolor en el hombro, la espalda o el brazo.

Cansancio y debilidad inusuales

Obesidad y hábitos, factores clave

Por su parte, la jefa del Departamento de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ana Lilia Rodríguez Ventura, advirtió que el sobrepeso y la obesidad en mujeres deben considerarse enfermedades crónicas, debido a la inflamación sistémica que provocan y su impacto en el envejecimiento prematuro.

La especialista señaló que hasta el 50 % de las niñas en México presenta un porcentaje de grasa corporal alterado, lo que puede derivar en problemas como ovarios poliquísticos, acné o complicaciones reproductivas en la edad adulta.

“El 75 % de los adultos en México padecemos esta enfermedad y ya no nos damos cuenta cuando un niño tiene obesidad o sobrepeso”, alertó la experta.

Ante este panorama, las especialistas coincidieron en que adoptar hábitos saludables puede reducir hasta en 89 % el riesgo de desarrollar diabetes o enfermedades cardiovasculares. Entre las recomendaciones destacan aumentar la actividad física, mejorar la alimentación, reducir el consumo de alimentos procesados, así como evitar el tabaco y el alcohol.