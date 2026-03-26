Arranca apoyo de 2 mil 500 pesos en Hidalgo: madres tienen sólo dos días para registrarse

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Foto: Cuartoscuro

El registro al programa Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026 ya inició este 26 de marzo, y las madres trabajadoras o estudiantes pueden solicitar un apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales, informó la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del estado de Hidalgo.

El registro se realiza en línea y está dirigido a mujeres con hijos de 0 a 5 años 11 meses que no tengan acceso a servicios de cuidado infantil y cuyos ingresos sean menores a 8 mil 500 pesos mensuales.

Registro Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026

El registro en línea estará disponible entre el 26 y 27 de marzo en la plataforma oficial del gobierno de Hidalgo, donde las solicitantes deberán subir su documentación en formato PDF.

Documentos necesarios:

CURP del menor

Acta de nacimiento del menor

CURP de la madre

Identificación oficial (INE)

Comprobante de domicilio 2026

Constancia laboral (si trabaja)

Constancia de estudios (si estudia)

Las autoridades indicaron que cada documento debe pesar menos de 1 MB para poder cargarse en el sistema.

Monto del apoyo Madres Trabajadoras Hidalgo 2026

El programa Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026 otorgará:

2,500 pesos bimestrales

Hasta 4 apoyos

Total máximo de 10,000 pesos

El apoyo podrá entregarse mediante:

Tarjeta bancaria

Transferencia electrónica

Cheque

Orden de pago

El objetivo del programa es apoyar a madres trabajadoras o estudiantes para que puedan continuar trabajando o estudiando mientras cuidan a sus hijos.

Resultados y requisitos del programa

Los resultados del programa se publicarán en las páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo.

Entre los requisitos principales están:

Vivir en Hidalgo

Tener hijos de 0 a 5 años

Ingresos menores a 8,500 pesos

No recibir otro programa estatal en 2026

Las autoridades señalaron que el programa dará prioridad a mujeres en situación de pobreza, marginación o comunidades indígenas.

El apoyo está sujeto a disponibilidad presupuestal y cumplimiento de requisitos.

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