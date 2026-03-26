Arranca apoyo de 2 mil 500 pesos en Hidalgo: madres tienen sólo dos días para registrarse

| 14:01 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Abre registro Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026 con apoyo de 2,500 pesos bimestrales.
Foto: Cuartoscuro

El registro al programa Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026 ya inició este 26 de marzo, y las madres trabajadoras o estudiantes pueden solicitar un apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales, informó la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del estado de Hidalgo.

El registro se realiza en línea y está dirigido a mujeres con hijos de 0 a 5 años 11 meses que no tengan acceso a servicios de cuidado infantil y cuyos ingresos sean menores a 8 mil 500 pesos mensuales.

Registro Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026

El registro en línea estará disponible entre el 26 y 27 de marzo en la plataforma oficial del gobierno de Hidalgo, donde las solicitantes deberán subir su documentación en formato PDF.

Documentos necesarios:

  • CURP del menor
  • Acta de nacimiento del menor
  • CURP de la madre
  • Identificación oficial (INE)
  • Comprobante de domicilio 2026
  • Constancia laboral (si trabaja)
  • Constancia de estudios (si estudia)

Las autoridades indicaron que cada documento debe pesar menos de 1 MB para poder cargarse en el sistema.

Monto del apoyo Madres Trabajadoras Hidalgo 2026

El programa Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026 otorgará:

  • 2,500 pesos bimestrales
  • Hasta 4 apoyos
  • Total máximo de 10,000 pesos

El apoyo podrá entregarse mediante:

  • Tarjeta bancaria
  • Transferencia electrónica
  • Cheque
  • Orden de pago

El objetivo del programa es apoyar a madres trabajadoras o estudiantes para que puedan continuar trabajando o estudiando mientras cuidan a sus hijos.

Resultados y requisitos del programa

Los resultados del programa se publicarán en las páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo.

Entre los requisitos principales están:

  • Vivir en Hidalgo
  • Tener hijos de 0 a 5 años
  • Ingresos menores a 8,500 pesos
  • No recibir otro programa estatal en 2026

Las autoridades señalaron que el programa dará prioridad a mujeres en situación de pobreza, marginación o comunidades indígenas.

El apoyo está sujeto a disponibilidad presupuestal y cumplimiento de requisitos.

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