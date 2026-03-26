Arranca apoyo de 2 mil 500 pesos en Hidalgo: madres tienen sólo dos días para registrarse
El registro al programa Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026 ya inició este 26 de marzo, y las madres trabajadoras o estudiantes pueden solicitar un apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales, informó la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del estado de Hidalgo.
El registro se realiza en línea y está dirigido a mujeres con hijos de 0 a 5 años 11 meses que no tengan acceso a servicios de cuidado infantil y cuyos ingresos sean menores a 8 mil 500 pesos mensuales.
Registro Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026
El registro en línea estará disponible entre el 26 y 27 de marzo en la plataforma oficial del gobierno de Hidalgo, donde las solicitantes deberán subir su documentación en formato PDF.
Documentos necesarios:
- CURP del menor
- Acta de nacimiento del menor
- CURP de la madre
- Identificación oficial (INE)
- Comprobante de domicilio 2026
- Constancia laboral (si trabaja)
- Constancia de estudios (si estudia)
Las autoridades indicaron que cada documento debe pesar menos de 1 MB para poder cargarse en el sistema.
Monto del apoyo Madres Trabajadoras Hidalgo 2026
El programa Bienestar Madres Trabajadoras Hidalgo 2026 otorgará:
- 2,500 pesos bimestrales
- Hasta 4 apoyos
- Total máximo de 10,000 pesos
El apoyo podrá entregarse mediante:
- Tarjeta bancaria
- Transferencia electrónica
- Cheque
- Orden de pago
El objetivo del programa es apoyar a madres trabajadoras o estudiantes para que puedan continuar trabajando o estudiando mientras cuidan a sus hijos.
Resultados y requisitos del programa
Los resultados del programa se publicarán en las páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo.
Entre los requisitos principales están:
- Vivir en Hidalgo
- Tener hijos de 0 a 5 años
- Ingresos menores a 8,500 pesos
- No recibir otro programa estatal en 2026
Las autoridades señalaron que el programa dará prioridad a mujeres en situación de pobreza, marginación o comunidades indígenas.
El apoyo está sujeto a disponibilidad presupuestal y cumplimiento de requisitos.
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