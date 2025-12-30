Tren Interoceánico: tragedia, prisas y una investigación pendiente

GENERANDO AUDIO...

El accidente del Tren Interoceánico, que dejó 13 personas fallecidas y varios lesionados, abrió un fuerte debate sobre la prisa en la construcción, la respuesta del Gobierno y la urgencia de una investigación profunda.

En este análisis, Javier Solórzano reflexiona sobre la falta de autocrítica, la importancia del proyecto y los riesgos de priorizar tiempos políticos sobre la seguridad.

