¿Medios exageran la violencia?: percepción vs realidad

En un comentario de opinión, el periodista Javier Solórzano reflexionó sobre la relación entre el poder político y los medios de comunicación, en el contexto de recientes declaraciones sobre la manera en que se informa la violencia en el país.

Señaló que no es la primera vez que desde el poder se plantean llamados a moderar o coordinar la cobertura de temas de seguridad, y recordó que este tipo de posturas han aparecido en distintos momentos de la historia política nacional.

Violencia: entre percepción y experiencia cotidiana

Desde la perspectiva del comunicador, el debate no puede reducirse únicamente al concepto de percepción. Indicó que, si bien los medios influyen en cómo se dimensionan los hechos, también informan sobre situaciones que forman parte de la vida diaria de muchas personas.

Mencionó que asaltos, agresiones y otros hechos violentos continúan registrándose en distintas regiones, lo que, dijo, alimenta una sensación de inseguridad que va más allá de la narrativa mediática.

Solórzano también expresó dudas sobre que las cifras oficiales reflejen por completo la magnitud del problema, al considerar que existen demoras en los procesos de registro y reporte de información.

El papel de los medios

En su opinión, la cobertura de la violencia responde tanto al interés público como a la necesidad de visibilizar situaciones que afectan directamente a la población. Reconoció que pueden existir excesos en algunos espacios, pero sostuvo que hablar de estos hechos implica hablar de la realidad social que viven comunidades enteras.

Finalmente, planteó que cualquier cambio de fondo en materia de seguridad debe ser integral y no centrarse únicamente en la forma en que los medios presentan la información.

