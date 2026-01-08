Desayunaba en cafetería cuando un vidrio le cayó en la cabeza: video

GENERANDO AUDIO...

Un hombre desayunaba cuando le cayó un vidrio encima. Foto: Getty

Un desayuno cotidiano terminó en un accidente inesperado. Un hombre que se encontraba sentado en una mesa al aire libre de una cafetería sufrió un fuerte golpe en la cabeza luego de que un vidrio de gran tamaño se desprendiera desde un edificio y cayera directamente sobre él.

El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El impacto quedó grabado en video

Los hechos ocurrieron en el barrio de Palermo, en Argentina, cuando el comensal, de aproximadamente 50 años, acababa de llegar al local para desayunar. De acuerdo con reportes locales, un cristal que medía cerca de un metro por un metro se desprendió de manera repentina, sin que el hombre tuviera oportunidad de reaccionar.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa la magnitud del golpe, que derriba la mesa y deja al hombre inconsciente durante unos segundos. Instantes después, comienza a moverse aún sentado en la misma silla, visiblemente aturdido.

La escena generó impacto entre usuarios de internet, quienes expresaron preocupación por la seguridad en espacios al aire libre, especialmente en zonas donde los comercios colocan mesas sobre la banqueta.

Se salvó de milagro

Testigos dieron primera atención al hombre y llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar y confirmaron que el hombre se encontraba fuera de peligro. No obstante, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los reportes, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico, además de heridas cortantes en la cabeza y el brazo izquierdo, donde se le cortaron tres tendones, lo que requirió suturas y tratamiento médico.

¿De dónde cayó el vidrio?

Informes del cuerpo de bomberos, citados por medios locales, señalaron que el vidrio se desprendió de un departamento desocupado ubicado sobre la cafetería. Durante la inspección, los rescatistas retiraron otra placa de vidrio del inmueble para evitar nuevos accidentes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el propietario del departamento se comunicó con la víctima ni si se iniciaron acciones legales derivadas del incidente.

Un riesgo que genera debate

El accidente provocó inquietud entre vecinos y comerciantes de la zona y trascendió fronteras, al abrir el debate sobre los riesgos de colocar mesas en banquetas y espacios públicos, una práctica común en muchas ciudades para ampliar la atención a clientes.

