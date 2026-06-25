México celebra triunfo y revive la fiesta futbolera

| 14:16 | Redacción Uno TV | Uno TV

Los recientes triunfos de la Selección Mexicana volvieron a generar entusiasmo entre la afición y reactivaron los tradicionales festejos en distintos puntos del país. Durante su comentario, se destacó que el futbol ha servido como un punto de encuentro para una sociedad que enfrenta problemas económicos, políticos y de seguridad.

También se señaló que, pese a las victorias ante Corea del Sur y Chequia, aún existen dudas sobre el verdadero nivel del equipo mexicano. Asimismo, se recordó cómo las celebraciones en el Ángel de la Independencia se convirtieron en una tradición desde el Mundial de 1970, fenómeno que volvió a repetirse tras los recientes resultados positivos del conjunto nacional.

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