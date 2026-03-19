El Plan B electoral desata debate rumbo a elecciones en 2027

| 17:23 | Redacción Uno TV | Uno TV

El debate sobre el Plan B electoral se intensifica y apunta a aprobarse antes de Semana Santa, en medio de cuestionamientos por la posible participación de la presidenta en el referéndum de 2027.

¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia mexicana y el equilibrio electoral? En este video, Javier Solórzano analiza las tensiones políticas, el papel de los partidos aliados y el contexto rumbo a las próximas elecciones.

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