El Plan B electoral desata debate rumbo a elecciones en 2027

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El debate sobre el Plan B electoral se intensifica y apunta a aprobarse antes de Semana Santa, en medio de cuestionamientos por la posible participación de la presidenta en el referéndum de 2027.

¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia mexicana y el equilibrio electoral? En este video, Javier Solórzano analiza las tensiones políticas, el papel de los partidos aliados y el contexto rumbo a las próximas elecciones.

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