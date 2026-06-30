¿Podrá México vencer a Ecuador?

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La Selección Mexicana disputará uno de sus compromisos más importantes del Mundial, al enfrentar a Ecuador en un partido que definirá su continuidad en el torneo. De acuerdo con el análisis de Javier Solórzano, el encuentro representa una de las pruebas más exigentes para el equipo nacional por la calidad del rival y lo que está en juego.

Más allá del resultado, Solórzano destaca vivir el encuentro con entusiasmo y moderación. “Que no se nos vaya la vida con el juego de hoy”, expresa, al recordar que Ecuador es “nuestro rival futbolístico, no más que eso”.

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