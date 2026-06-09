¿Por qué PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano perderían su registro en Coahuila?

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PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano perderían registro en Coahuila. Foto: Cuartoscuro.

El pasado domingo 7 de junio de 2026 se celebraron elecciones locales en Coahuila, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó los 16 distritos electorales. Sin embargo, lo que ahora ha llamado la atención es que PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano podrían perder su registro en Coahuila al no alcanzar el 3% mínimo de la votación exigido por la ley, según el PREP 2026.

De concretarse, dejarían de recibir financiamiento público estatal, aunque conservarían su registro nacional y podrían seguir participando en elecciones federales y en otras entidades.

¿PAN, Partido Verde y Movimiento Ciudadano perderían su registro en Coahuila?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos pueden perder su registro ante el organismo público local electoral de un estado y ya no participar en sus elecciones por las siguientes razones:

No participaron en un proceso electoral ordinario

No obtuvieron en la elección ordinaria anterior el 3% de los votos de las elecciones para gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos

Incumplieron con los requisitos necesarios para obtener su registro

Faltaron de manera grave y sistemática, a juicio del organismo público local, a las obligaciones que les señala la normatividad electoral

Los miembros declararon al partido disuelto

Se fusionaron con otro partido

En el caso del PAN, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, este 2026 perderían su registro en Coahuila porque no obtuvieron el 3% de los votos de las elecciones para diputados a las legislaturas locales.

De hecho, esto se menciona en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, que es causa de pérdida de registro:

“No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local“.

¿Qué porcentaje de votos obtuvieron el PAN, Partido Verde y Movimiento Ciudadano?

De acuerdo con los últimos datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2026 de las elecciones estatales de Coahuila, estos son los porcentajes de votación que obtuvieron los partidos que perderían sus registros:

Partido Acción Nacional (PAN): 26 mil 877 votos que representan el 2.1603%

26 mil 877 votos que representan el 2.1603% Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 32 mil 392 votos que representan el 2.6035%

32 mil 392 votos que representan el 2.6035% Movimiento Ciudadano (MC): 24 mil 496 votos que representan el 1.9689%

Falta que estos resultados se hagan oficiales el próximo miércoles 10 de junio, por lo que probablemente también se den impugnaciones de estos partidos.

También la pérdida del registro en Coahuila conllevaría que estas organizaciones políticas no tendrían el derecho al otorgamiento de financiamiento público en el estado.

¡Ojo! Esto no significaría que perderían su registro a nivel nacional, por lo que aún podrían participar en elecciones federales.

Cabe mencionar que si hubieran obtenido mínimo el 3% de la votación, se les habría asignado una diputación.

PRI gana los 16 distritos electorales

Ya para terminar, hay que recordar que la coalición integrada por el PRI y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) obtuvo la ventaja en los 16 distritos electorales en disputa para renovar el Congreso de Coahuila, de acuerdo con los resultados preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Esto significa que la alianza encabezada por el PRI se posiciona como la fuerza dominante en todo el estado, mientras que la coalición Morena-PT aparece en segundo lugar en cada una de las demarcaciones.

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