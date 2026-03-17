Crisis en Cuba: encrucijada para Sheinbaum, entre presiones de Trump y el idealismo de la revolución

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Las protestas en Cuba, que ya incluyeron la toma de una de las sedes del Partido Comunista, son una clara señal de la dicrepancia de la población ante la opresión de un régimen que ya no puede sostener las necesidades básicas de su pueblo, destaca Jesús Silva-Herzog Márquez, quien califica de crisis humanitaria de extrema gravedad en la isla caribeña marcada por una penuria económica sin precedentes, así como una alarmante escasez de alimentos, medicinas y energía eléctrica.

En Noticias en Claro, el analista critica la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando una contradicción en su discurso de respeto diplomático. Argumenta que, mientras la presidenta justifica el respeto a mandatarios como Trump o Milei por haber sido electos democráticamente, aplica el mismo criterio a Miguel Díaz-Canel, ignorando que el líder cubano no tiene un origen democrático, sino que representa a un régimen totalitario de partido único donde no existen medios independientes ni oposición.

A la par, rechaza el discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que Cuba no es libre ni soberano, ante su dependencia histórica de subsidios externos, y donde la libertad ciudadana es inexistente. A ello, agrega que Sheinbaum estaría “atrapada” entre las presiones externas, entre la postura de Donald Trump y la relación México-Estados Unidos, y las internas, con las bases de Morena y su “veneración” del “sueño romántico” de la Revolución Cubana sin entender la realidad de la isla.

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