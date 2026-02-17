Del legado de AMLO al reto de Sheinbaum: el conflicto que no se cierra

GENERANDO AUDIO...

Jesús Silva-Herzog, profesor del Tec de Monterrey, compara a Julio Scherer Ibarra con el doctor Jekyll y Mr. Hyde, al presentar en su libro una doble visión sobre Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, Scherer elogia a AMLO como líder carismático, No obstante, expone fallas graves en su gestión, desinterés administrativo y cercanía con personajes cuestionables.

Silva-Herzog califica este testimonio como relevante por provenir de alguien cercano al poder, aunque critica que Scherer evite asumir las consecuencias del ejercicio de gobierno que describe. Esta dualidad presenta un reto político para Claudia Sheinbaum.

En contraste, el especialista presenta el caso de Marx Arriaga como el de un funcionario con postura ideológica rígida que resistió instrucciones superiores para modificar los libros de texto. Describe su actuación como sectaria al considerar los materiales educativos inalterables, lo que generó tensiones internas en la Secretaría de Educación Pública.

Finalmente, Silva-Herzog cuestiona la respuesta del gobierno de Sheinbaum al sugerir que manejó con cautela política la salida de Arriaga. El analista plantea que la presidenta debe ejercer autoridad directa en estos conflictos administrativos dentro del Ejecutivo federal.

