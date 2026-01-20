Donald Trump y un primer año de gobierno que rompe el orden mundial

GENERANDO AUDIO...

En su primer año de gobierno, Donald Trump ha provocado un escenario de inestabilidad política tanto dentro como fuera de Estados Unidos. De acuerdo con Jesús Silva-Herzog, profesor del Tec de Monterrey, en Noticias en Claro, mencionó que ciertas decisiones han roto acuerdos históricos y han tensado relaciones internacionales.

El académico señaló que, en un año, Trump ha abierto múltiples frentes de conflicto: desde el uso constante de órdenes ejecutivas que evitan al Congreso, hasta acciones directas contra migrantes, medios de comunicación y abogados. De acuerdo con él, estas decisiones han debilitado las tradiciones democráticas estadounidenses y generado un ambiente de confrontación permanente.

En el caso de México, el académico describió una relación de “palo y zanahoria”. Aunque Donald Trump ha tenido gestos públicos de reconocimiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, también ha lanzado acusaciones graves. Por ejemplo, ha afirmado que el país está controlado por cárteles del narcotráfico y ha advertido por posibles acciones unilaterales.

Por último, el especialista recordó que las elecciones intermedias de noviembre en EE. UU. serán clave, ya que un Congreso opositor podría frenar el avance de Trump. Por ello, su baja popularidad y la falta de resultados económicos podrían reactivar los contrapesos democráticos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.