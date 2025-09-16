Hasta su extradición, se verá el impacto de aprehensión de Hernán Bermúdez

GENERANDO AUDIO...

La reciente detención en Paraguay de Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad de Tabasco, acusado de encabezar una red criminal en la entidad, ha generado repercusiones inmediatas en la política mexicana.

En Noticias en Claro, el analista Jesús Silva-Herzog Márquez advirtió que el caso no se limita a un hecho aislado de corrupción, sino que impacta directamente en el estado natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en la trayectoria de su exgobernador y aliado político, Adán Augusto López, hoy líder de los senadores de Morena.

“Se responsabiliza a un funcionario de seguridad no solo de vínculos con el crimen organizado, sino de encabezar una organización que ensangrentó Tabasco. Esto inevitablemente pone la mirada sobre el entorno político más cercano al expresidente”, señaló Silva-Herzog.

Un proceso de extradición largo y complejo

Asimismo, subrayó que, aunque la extradición del detenido tardará en concretarse, será en México donde se definirá el verdadero alcance político y judicial del caso.

“Habrá que esperar a su llegada a México para ver cuál es la actitud de la Fiscalía General de la República. No tenemos gran experiencia en transparencia de esa institución, por lo que la expectativa está en los próximos meses más que en semanas”, explicó.

Silva-Herzog destacó que, aunque Adán Augusto López no forma parte del círculo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí representa una herencia política de López Obrador.

“Ya lo hemos visto: su liderazgo en el Senado está mermado. Es un cartucho quemado. El caso inevitablemente recuerda al de Genaro García Luna, que siendo el principal responsable de la seguridad en el gobierno de Felipe Calderón terminó en una cárcel en Estados Unidos. Solo que ahora hablamos de un nivel estatal”, concluyó, recalcando que el desenlace del proceso marcará no solo el futuro judicial del detenido, sino también la recomposición interna de Morena frente a las revelaciones que aún están por venir.