Sheinbaum sacrifica la independencia de la política exterior con Cuba al ceder ante Trump: Silva-Herzog

GENERANDO AUDIO...

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha cedido ante las presiones de Donald Trump, evidenciando una pérdida del margen de maniobra que históricamente caracterizaba a la política exterior mexicana, consideró Jesús Silva-Herzog Márquez, destacando la suspensión de los envíos de petróleo a Cuba.

En Noticias en Claro, el analista afirmó que esto marca el fin de una era en la que México, aunque coordinado con Estados Unidos, lograba preservar ciertos espacios de independencia; hoy, ese espacio parece haber desaparecido ante el “nuevo desorden internacional”.

Asimismo, subrayó una notable descoordinación interna en el gabinete y una derrota en la narrativa pública frente a la figura de Trump. Mientras el canciller Juan Ramón de la Fuente afirmaba que los envíos continuarían, la presidenta tuvo que ajustar la postura, lo que refleja una contradicción impulsada por la amenaza de aranceles.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.