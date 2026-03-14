Cuba colapsa, busca negociar con Trump en medio de crisis económica y presión de EE.UU.

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La Habana toca la puerta de Washington por hambre… El régimen comunista llegará a una mesa de negociación con Estados Unidos con una economía reventada, apagones, inflación desbordada y una población al filo del estallido social.

La estrategia estadounidense de asfixia, cerrando la llave del petróleo, tiene a Cuba contra la pared, al punto de forzar lo impensable: negociar con el presidente Trump, quien presume tener a la isla “en sus momentos finales”.

Será un regateo brutal entre un régimen sin oxígeno y una Casa Blanca que huele sangre; el presidente Díaz-Canel lo sabe y lanza su moneda de cambio más valiosa: anuncia la liberación de 51 presos políticos como gesto “humanitario”, calculado para mandar el mensaje a Washington de que está dispuesto a ceder, pero no a rendirse.

Será una negociación incómoda para todos: para la vieja guardia castrista, que teme una transición a empujones, y para los halcones de Trump, que quieren la foto de la rendición.

La negociación se jugará en tres frentes: puertos, energía y turismo como salvavidas inmediato para la isla, en una posible flexibilización quirúrgica de sanciones a cambio de pasos concretos hacia un cambio de régimen.

Trump quiere el trofeo de una Cuba dócil, abierta y barata para el capital estadounidense; y el castrismo, desde las sombras, busca comprar tiempo, blindarse y asegurar el mando empeñando lo poco que le queda, a cambio de no morir de hambre.

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