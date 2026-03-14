Cuba colapsa, busca negociar con Trump en medio de crisis económica y presión de EE.UU.

| 14:35 | Redacción | UnoTV

La Habana toca la puerta de Washington por hambre… El régimen comunista llegará a una mesa de negociación con Estados Unidos con una economía reventada, apagones, inflación desbordada y una población al filo del estallido social.

La estrategia estadounidense de asfixia, cerrando la llave del petróleo, tiene a Cuba contra la pared, al punto de forzar lo impensable: negociar con el presidente Trump, quien presume tener a la isla “en sus momentos finales”.

Será un regateo brutal entre un régimen sin oxígeno y una Casa Blanca que huele sangre; el presidente Díaz-Canel lo sabe y lanza su moneda de cambio más valiosa: anuncia la liberación de 51 presos políticos como gesto “humanitario”, calculado para mandar el mensaje a Washington de que está dispuesto a ceder, pero no a rendirse.

Será una negociación incómoda para todos: para la vieja guardia castrista, que teme una transición a empujones, y para los halcones de Trump, que quieren la foto de la rendición.

La negociación se jugará en tres frentes: puertos, energía y turismo como salvavidas inmediato para la isla, en una posible flexibilización quirúrgica de sanciones a cambio de pasos concretos hacia un cambio de régimen.

Trump quiere el trofeo de una Cuba dócil, abierta y barata para el capital estadounidense; y el castrismo, desde las sombras, busca comprar tiempo, blindarse y asegurar el mando empeñando lo poco que le queda, a cambio de no morir de hambre.

  • Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Cualquier acercamiento entre EE. UU. y Cuba será complejo

Internacional

Cualquier acercamiento entre EE. UU. y Cuba será complejo

Cuba anuncia liberación anticipada de 51 prisioneros como gesto hacia el Vaticano

Internacional

Cuba anuncia liberación anticipada de 51 prisioneros como gesto hacia el Vaticano

ONU negocia con EE. UU. ingreso de combustible a Cuba por crisis energética

Estados Unidos

ONU negocia con EE. UU. ingreso de combustible a Cuba por crisis energética

“Reaccionaria y neocolonial”: Cuba lanza dura crítica a cumbre de Trump

Internacional

“Reaccionaria y neocolonial”: Cuba lanza dura crítica a cumbre de Trump

Etiquetas: , ,