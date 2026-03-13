Diablito presidencial: “Plan B” y su mensaje devastador

GENERANDO AUDIO...

En la opinión del periodista y conductor de Noticias en Claro, José Cárdenas, el “Plan B” es una nueva propuesta política, pero con un mensaje de fondo devastador…

Si el Gobierno no alcanzó los votos para cambiar la Constitución, ahora insistirá en tocar la Carta Magna para regular la revocación de mandato, la reducción de costos en congresos estatales y estructuras municipales, con menos regidores y síndicos, y someter lo electoral a consulta popular, como sería trasladar la elección judicial de 2027 a 2028…

Los cuatro son reformas constitucionales; no se trata de cambiar el escenario solo con leyes secundarias…

El “Plan B” no será el resto del naufragio de la reforma electoral, ni acta de defunción del consenso popular, sino condición para replantear algunas reglas del juego democrático… Es decir, de lo perdido, lo que aparezca…

La pregunta urgente es si la oposición, los árbitros electorales y la propia sociedad van a dejar que el “Plan B” se convierta en laboratorio para una nueva reforma en favor del autoritarismo “legal”, toda vez que el oficialismo no renuncia al sueño de controlar las elecciones, mediante una cirugía sin anestesia…

El diablo está en los detalles…

¿Hasta dónde puede llegar el “Plan B”? Hasta donde la mayoría aguante y la Suprema Corte finja demencia…

