México y Estados Unidos elevan tensión por agenda de seguridad

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La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo momento de tensión en torno a la agenda de seguridad. El desacuerdo se hizo visible cuando el embajador Johnson emitió señales públicas sobre un tema que el Gobierno mexicano considera de competencia soberana, lo que abrió un intercambio político y diplomático entre ambas partes.

Desde la perspectiva de México, la presidenta Sheinbaum ha fijado como criterio la reciprocidad y la no intervención, con el argumento de que los representantes diplomáticos no deben influir en decisiones internas. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la cooperación en seguridad requiere mantener capacidad de interlocución política y operativa sobre problemas compartidos, como el tráfico de armas, dinero e inteligencia a través de la frontera.

El punto de fondo no parece ser solo la forma del intercambio, sino el margen de decisión que cada país busca preservar dentro de la relación bilateral. El riesgo es claro: sin control político suficiente, México puede percibir una relación asimétrica; sin coordinación efectiva, ambos gobiernos reducen su capacidad para enfrentar un problema de seguridad que comparten.

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